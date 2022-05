Bundespolizei kontrolliert im RE13 : Festnahme im Bahnhof Breyell

Breyell Ein per Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger ist am Montagabend von der Bundespolizei im RE 13 festgenommen worden.

(hb) Ein per Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger ist am Montagabend von der Bundespolizei im RE 13 festgenommen worden. Um 19.40 Uhr kontrollierte ihn eine Streife der Bundespolizei im RE 13 von Viersen nach Venlo auf Höhe des Bahnhofs Breyell. Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, wurde er durch die Staatsanwaltschaft Bamberg zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Der Verurteilte muss eine Geldstrafe in Höhe von 2070 Euro bezahlen oder ersatzweise eine 69-tägige Haftstrafe verbüßen. Da er nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht.