Mobilität im Kreis Viersen : Das Disko-Taxi fährt frühestens im Juni wieder

Kreis Viersen Im September 2019 nahm das Disko-Taxi „NightMover“ seinen Betrieb auf, im März 2020 war coronabedingt schon wieder Schluss. Während im benachbarten Kreis Kleve Jugendliche an den Wochenden vergünstigt zur Disko fahren können, müssen die jungen Leute im Kreis Viersen noch warten.

Mehrere hundert Passagiere nutzen pro Monat den „NightMover 2.0“ – das via Smartphone-App rabattierte Disko-Taxi für junge Leute. Allerdings nicht im Kreis Viersen, sondern im Kreis Kleve. Dort können seit 18. Juni 2021 wieder Fahrten gebucht werden. „Vorher sollte das durch die Corona-Schutzverordnung eingeschränkte Zusammenkommen von Menschen in größeren Gruppen in dieser Zeit nicht zusätzlich durch das Angebot einer kostengünstigen Taxi-Heimfahrt für Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt werden“, erklärt der Sprecher des Kreises Kleve, Benedikt Gisbers.