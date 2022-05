Handball-Oberligist gewinnt Nachholspiel : TV Lobberich kann weiter an seinen Zielen festhalten

Handball-Oberliga Der TV Lobberich hat sein Nachholspiel in der Handball-Oberligga gegen den direkten Konkurrenten DJK Adler Königshof knapp mit 30:29 gewonnen und kann das erklärte Ziel für diese Spielzeit weiterhin ins Auge fassen.

Im letzten Heimspiel der Saison gaben zunächst die Hausherren den Ton an. Aus einer stabilen Abwehr heraus agierten sie mit hohem Tempo und erspielten sich einen zwischenzeitlichen Vorsprung von vier Toren. Das gab ihnen allerdings keine allzu große Sicherheit. Immer wieder schlichen sich vermeidbare Fehler in das Aufbauspiel der Lobbericher, die zu Treffer für den Gegner führten. Nach dem Seitenwechsel war Lobberich zumeist in Front, aber Königshof blieb bis in die Schlussphase dran.