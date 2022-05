Corona-Pandemie : Kreis Viersen meldet 312 Neuinfektionen

Am Dienstag hatte der Kreis Viersen 78 Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch waren es 312 Neuinfektionen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hat am Mittwoch 312 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Nach einer Schätzung des Kreises Viersen sind 1995 Menschen akut infiziert (Vortag: 2001).

Der Kreis bemisst die Anzahl anhand einer Hochrechnung der durchschnittlichen Infektionsdauer. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 477,0 auf 461,3. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 473,0.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden (Stand Mittwoch) 24 Covid-19-Patienten (+4) stationär behandelt. Von ihnen befinden sich zwei (+/-0) auf der Intensivstation, einer von ihnen (+/-0) wird beatmet.

So verteilen sich die am Dienstag gemeldeten Neuinfektionen auf die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen (in Klammern die Veränderung zum Vortag: Viersen 71 (+46), Nettetal 36 (+26), Brüggen 15 (+14), Schwalmtal 18 (+12), Niederkrüchten 13 (+12), Kempen 35 (+29), Willich 56 (+32), Grefrath 34 (+33), Tönisvorst 34 (+30).