Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Geld und Kosmetik

Die Polizei (Symbolbild) bittet um Hinweise auf die Täter, die am Lichtenberg einbrachen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Täter drangen in zwei Wohnungen eines Mehramilienhauses am Lichtenberg in Viersen ein. Dazu hebelten sie eine Tür und ein Fenster auf. Die Polizei sucht jetzt nach den Einbrechern und bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 7., und Montag, 11. Mai, in zwei Wohnungen eines Hauses an der Straße Lichtenberg in Viersen eingebrochen. In einem Fall hebelten die Einbrecher nach Polizeiangaben die Wohnungstür auf.

Im zweiten Fall hebelten sie vom Dach aus ein Fenster auf. Sie erbeuteten Geld, Kosmetika und persönliche Gegenstände. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)