Kommentar zum Aufmacher : Was mit Solidarität zu erreichen ist

Was mit Solidarität zu erreichen ist

Brüggen Der neue Anlage für Skater und Biker am Vennberg ist mehr als eine Freizeitattraktion. Sie ist ein Beispiel für die Solidarität der Brüggener. Denn um die Anlage zu verwirklichen, waren viele Spenden nötig.

Lange mussten sich die Biker und Skater in Brüggen seit dem Abriss der Anlage an der Borner Straße gedulden. Doch jetzt wird ihre Geduld belohnt: Der Park am Vennberg verspricht nicht nur für Brüggen, sondern auch für die Region eine neue, attraktive Freizeitmöglichkeit zu werden.