Tierrettung in Viersen : Neuer Tier-Notruf für Viersen

Dennis Heidelberg und Jörg Schlüter von Tier-Notruf.de vor dem Rettungsfahrzeug, das jeweils möglichst mit zwei Helfern besetzt sein soll. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Dülken In Viersen ist Tier-Notruf.de aus Friesland mit der Großtierrettung an den Start gegangen. Der Dülkener Dennis Heidelberg ist der erste, der im Kreis Viersen und in der Umgebung für die Organisation tätig ist.

In Sachen Großtierrettung kennt sich Dennis Heidelberg bestens aus. Der Dülkener ist so manchem Besitzer von Pferden und Kühen gut bekannt. Seit mehreren Jahren bringt sich der 26-Jährige ehrenamtlich bei Ereignissen wie festgelegtes Pferd oder Kuh in der Güllegrube mit seinem Fachwissen und seinem Equipment ein.

Angefangen hat alles, als sich eines der eigenen Pferde im Offenstall festgelegt hatte. „Es war unser Hengst und ich habe alles versucht, um ihn rauszuholen. Es hat geklappt. Damals habe ich mir gedacht, was ist, wenn so etwas Leuten mit weniger Tiererfahrung passiert?“, erinnert sich Heidelberg. In der Pferdeszene sprach sich schnell herum, dass der Dülkener helfen kann. Sein Beruf als Landwirt in einem Milchviehbetrieb tat das übrige hinzu. Heidelberg und sein in Eigenregie umgebauter Pferdeanhänger mit Seilwinde sind am ganzen Niederrhein anzutreffen.

Info Alle Anrufe landen in der Zentrale in Friesland Nummer Die Notfall-Nummer von Tier-Notruf.de lautet 01805019292. Alle Anrufe laufen in der Zentrale in Friesland auf und werden von dort koordiniert. Mitmachen Wer sich bei Tier-Notruf.de einbringen möchte, kann über www.tier-notruf.de Kontakt aufnehmen. Die Ausbildung erfolgt mit einem theoretischen Online-Teil, der unter anderem über speziell gedrehte Lehrfilme verfügt. Dazu kommen 100 praktische Stunden sowie Praxiserfahrung.

Zwei bis drei Einsätze die Woche bilden den Durchschnitt. „Ich habe Glück, dass ich einen Chef habe, der hinter mir steht. Aber irgendwann ist es nichtsdestotrotz einfach zu viel für mich geworden. Mir entstanden auch Kosten und ich dachte mir, so geht das nicht weiter“, sagt Heidelberg. Durch Zufall kam es zum Kontakt mit Tier-Notruf.de aus Friesland. Hinter dem steht Jörg Schlüter. Der 51-Jährige gründete Tier-Notruf.de vor fünf Jahren in seiner Heimat Wangerland in Friesland. An erster Stelle steht die medizinische Notfallversorgung verletzter und erkrankter Haustiere sowie deren fachgerechter Transport zu einem Tierarzt oder einer Tierklinik. Dazu kommt die Unterstützung von Behörden und Organisationen, die mit Tieren zu tun haben.

Der Dülkener Dennis Heidelberg ist der erste Mitarbeiter von Tier-Notruf.de im Kreis Viersen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Die Palette reicht von Fundtiertransporten bis hin zu Großschadensereignissen, bei denen Tiere involviert sind. „Wir haben auch schon den Hund sichergestellt, der den Notarzt nicht an seinen bewusstlosen Besitzer heranließ“, erzählt Schlüter aus der Praxis. Er und seine Mitarbeiter sind mit entsprechend tiergerecht eingerichteten Rettungswagen unterwegs und haben alle eine Zusatz-Ausbildung als Tierunfall- oder Tiernotfallsanitäter. Schließlich kann es unter anderem vorkommen, dass ein Hund beatmet werden muss. Zudem ist die Tiersicherung zum eigenen Schutz wichtig. Einen Tierarzt ersetzt der Dienst aber nicht.

Seit 2018 gibt es bereits eine Zweigstelle von Tier-Notruf.de in Hattingen im Ruhgebiet, wo Tier-Notruf.de unter anderem vertraglich für das Tierheim im Einsatz ist. Das Ziel von Schlüter ist es, das Angebot immer weiter auszudehnen und flächenübergreifend anzubieten. So laufen derzeit auch die Vorbereitungen für Tier-Notruf.de im Emsland und am 1. Juli geht Hamburg an den Start. Damit ist die Organisation die einzige mit mehreren Standorten in Deutschland. „Dennis und ich haben uns im Dezember vergangenen Jahres kennengelernt. Die Chemie stimmte und der Plan, das Angebot im Kreis Viersen auf die Beine zu stellen, entstand“, berichtet Schlüter. Es ist nun ganz frisch mit der Großtierrettung an den Start gegangen und zwar für den Kreis Viersen sowie Krefeld, Mönchengladbach und Neuss.

Wenn Heidelberg jetzt gerufen wird, ist er offiziell für Tier-Notruf.de im Einsatz. Neben dem Pferdehänger mit der Seilwinde, der das Logo der Organisation trägt, ist dem Dülkener weitere Ausrüstung zur Verfügung gestellt worden, darunter auch Sicherheitskleidung. „Alle unser Mitstreiter sind versichert und bei der Berufsgenossenschaft angemeldet. Die Einsätze müssen auch bezahlt werden, denn dadurch decken wir unsere laufenden Kosten. Die Mitarbeiter sind alle ehrenamtlich im Einsatz. Wir wollen an dem Angebot nicht verdienen, sondern sind froh, wenn wir beim Jahresabschluss mit einer schwarzen Null dastehen“, erklärt Schlüter, der hauptberuflich als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Wohnungseigentumsverwaltungen im Einsatz ist und unter anderem Gutachten für Gerichte erstellt.