Ratsbeschluss : Viersen will junge Flüchtlinge aufnehmen

Viersen Flüchtlingshelfer beklagen seit Monaten unmenschliche Bedingungen in den griechischen Lagern. Allein auf Lesbos befinden sich mehr als 19.000 Menschen. Sie leben in dem Flüchtlingslager Moria, das für weniger als 3000 Menschen ausgelegt ist.

Die Viersener Entscheidung fußt auf einem Antrag der Grünen aus dem März. Bereits im Februar 2019 habe die Stadt Viersen den Weg frei gemacht, um in Seenot geratene Flüchtlinge freiwillig aufzunehmen, erklärte Grünen-Vorsitzende Martina Maaßen. „Es ist an der Zeit, diese humanitäre Geste konkret mit Leben zu füllen und auf die aktuelle Situation in den südlichen Ländern der EU-Außengrenzen anzuwenden – selbst wenn eine akute Seenot nach der gelungenen Überfahrt nicht mehr gegeben ist.“ Gedacht sei an 20 bis 30 Flüchtlinge, so Maaßen. Der Entscheidung war eine längere Diskussion vorausgegangen. Die FDP störte sich insbesondere daran, dass die Grünen eine Erklärung der niedersächsischen Landesregierung und diverser Kommunen zur Grundlage machen wollten, nach der Deutschland 500 Flüchtlinge evakuieren solle. „Die FDP unterstützt, dass wir Flüchtlinge aufnehmen und unsere Bemühungen verstärken“, sagte Frank a Campo, schob aber hinterher: „Im Rahmen einer europäischen Einigung.“ Die aber ist außer Sichtweite – auch von der Koalition der acht willigen Länder haben bislang erst Luxemburg und Deutschland Flüchtlinge aufgenommen. Alles, was darüber hinausgehe, unterstütze das „verbrecherische Geschäftsmodell der Schleuserbanden“, so a Campo.