Breyell : Einbrecher scheitern am Haustürschloss

Die Polizei bittet Zeugen des Einbruchsversuchs, sich zu melden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Breyell Ohne Beute sind Einbrecher in Breyell geblieben. Zwischen Dienstag, 18.45 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Reihenhaus auf der Lotzstraße in Breyell einzubrechen. Wie die Polizeibehörde weiter mitteilte, manipulierten der oder die Täter ohne Erfolg das Schloss der Haustür.

