Kriminalität in Viersen : Maskierte Männer stehlen Tresor

Symbolfoto: Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten richteten die Täter einen fünfstelligen Sachschaden an. Foto: dpa/Silas Stein

Viersen Am hellichten Tage haben vier maskierte Männer einen Tresor aus einem Einfamilienhaus an der Helenenstraße in Viersen gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Einbruch am Mittwoch gegen 12 Uhr.

