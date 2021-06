In Viersen : Einbruch in ein Hotel an der Kaisermühle

Die Ermittlungen zum Einbruch in ein Hotel werden fortgesetzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen In der Nacht zum 5. Juni wurde in ein Hotel an der Kaisermühle eingebrochen. Spuren wurden an drei Türen und einem Fenster gefunden. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 7.40 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Hotel an der Straße An der Kaisermühle in Viersen eingebrochen. Die Einsatzkräfte konnten an drei Türen und einem Fenster Beschädigungen feststellen. Zudem durchwühlten die Täter mehrere Schubladen. Die Ermittlungen dauern an.

(hb)