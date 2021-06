Schulen im Kreis Viersen : Berufskolleg Viersen ans Glasfasernetz angeschlossen

Kreis Viersen Das Glasfasernetz im Kreis Viersen wird mit Bundesfördermitteln ausgebaut. Jetzt wurde als erste Schule das Berufskolleg Viersen angeschlossen. Schulleiter Greverath freut sich über neue Möglichkeiten, die sich daraus im Schulalltag ergeben.

Bereits im Zuge der Planungen für den Breitbandausbau im Kreisgebiet konnte neben den fast 3700 Privat- und Betriebsadressen auch die Hälfte aller Schulen im Kreisgebiet im Förderprojekt für die High-Speed-Datenautobahn berücksichtigt werden. Insgesamt 52 Schulen gelten noch als unterversorgt. An diesen Einrichtungen kann das derzeit verfügbare Netz den Bedarf der Einrichtungen – gemessen an der Anzahl der Schüler sowie der Klassengröße – nicht decken. Bis zum Jahresende sollen diese Einrichtungen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Der Ausbau erfolgt durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser, das die europaweite Ausschreibung des Kreises gewonnen hatte, in Kooperation mit den Städten und Gemeinden.