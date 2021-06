An der Gartenstraße in Viersen : Zwei Festnahmen nach Einbruch in einen Kiosk

Viersen Zwei jugendliche Täter versuchten am Samstag um 3.20 Uhr in einen Kiosk an der Gartenstraße einzubrechen. Beim Einschlagen einer Scheibe verletzte sich einer der beiden. Die Polizei konnte beide Täter festnehmen.

(hb) In der Nacht zu Samstag wurde in einen Kiosk an der Gartenstraße eingebrochen. Einsatzkräfte der Polizeiwache Viersen bemerkten gegen 3.20 Uhr an der Gartenstraße einen lauten Knall. Anschließend entdeckten sie dort vor einem Kiosk eine verdächtige Person sowie ein großes Scherbenfeld. Als er die Beamten erblickte, flüchtete die Person zu Fuß in Richtung Petersstraße, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung überwältigt und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des jugendlichen Tatverdächtigen wurde ein Messer mit feststehender Klinge in seiner Hosentasche gefunden. An dem Kiosk konnte ein frischer Einbruch festgestellt werden. Blutspuren am Tatort ließen einen weiteren flüchtigen Täter vermuten. Die Ermittlungen ergaben, dass er sich zur Behandlung seiner Schnittverletzungen in die Notaufnahme des Viersener Krankenhauses begeben hatte. Dort konnte der ebenfalls jugendliche Mittäter kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.