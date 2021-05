Polizeieinsatz in Essen : Unbekannte brechen mit selbstgebautem Rammbock in Goldschmiede ein

Essen Die Polizei in Essen wurde am frühen Mittwochmorgen zu einer aufgebrochenen Goldschmiede gerufen. Unbekannte hatten den Laden mit Hilfe eines Autos und eines selbstgebauten Rammbocks aufgebrochen. Die Diebe entkamen unerkannt.

Die Essener Polizei hatte es am Mittwochmorgen mit einem spektakulären Einbruch zu tun. In der Früh meldete sich ein Zeuge beim Notruf der Polizei und gab an, dass in eine Goldschmiede an der Frohnhauser Straße eingebrochen worden sei.