Interview mit Yvonne Cremer : „Der Fußball ist in seinen Strukturen eher starr und antiquiert“

Amateurfußball Die Vorsitzende des Fußballkreises Mönchengladbach/Viersen spricht über die kommende Saison und über die Diskussionen zu mehr Frauen in Führungspositionen im Fußball.

Frau Cremer, Sie sind zwar jetzt seit zwei Jahren an der Spitze des Fußballkreises Mönchengladbach/Viersen, haben aber durch die Pandemie noch keine normale Saison erlebt. So einen Auftakt stellt man sich anders vor, oder?

Cremer Für die Vereine und die spielleitenden Stellen im Verband waren es insbesondere neue Aufgabenstellungen. Kernpunkte des Sports, Begegnung und direkter persönlicher Austausch waren nicht mehr möglich, stattdessen ist die Digitalisierung eingezogen: digitale individuelle Trainingsformen in den Vereinen, digitaler Austausch zu oft komplexen spiel- und satzungstechnischen Fragen in den Verbandsgremien. Wichtig und zugleich schwierig war es, im Austausch zu bleiben, die digitalen Optionen waren hier ein wichtiger, wenn auch nicht ausreichender Ersatz.

Während der Amateurfußball ruhte, gab es in der Führung des DFB eine regelrechte Schlammschlacht. Eine sehr aktive Gruppe fordert inzwischen eine Frauenquote im Vorstand ein, auch den Vorsitz einer Frau zu übergeben, wird diskutiert. Sie selbst stehen einem Kreis vor. Macht es Sie wütend, dass es sich teilweise noch immer so anhört, als seien das alles revolutionäre Vorschläge? Es sollte doch normal sein.

Cremer In der Gesellschaft sollte das normal sein, aber besonders der Fußball ist in seinen Strukturen noch eher starr und antiquiert. Ich bin kein Freund oder keine Freundin einer Frauenquote. Fachkompetenz sollte hier das Schlagwort sein und die Fragestellung, wie man es schafft, qualifizierte Personen zu fördern und in solche Positionen weiterzuentwickeln. Die Strukturen in den Vereinen und Verbänden schrecken oft gute Nachwuchskräfte ab, dies betrifft nicht nur Frauen. Das ist ein langer Weg, tatsächlich ist die veränderte Lage, auch durch die Pandemie, eine Chance, hier neue Wege zu gehen.