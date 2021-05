Viersen-Dülken : Bodelschwinghstraße eingebrochen und voll gesperrt

Die Bodelschwinghstraße wurde am Dienstagabend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Foto: Pixabay

Viersen In Viersen-Dülken ist am Dienstagabend die Bodelschwinghstraße eingebrochen. Sie Stadt sperrte die Straße an der Stelle zwischen Hospital- und Eintrachtstraße in beide Fahrtrichtungen. Der Kanal in der Straße soll nach Informationen unserer Redaktion unbeschädigt sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Mittwoch will die Stadt Viersen eine Umleitung einrichten.

(mrö)