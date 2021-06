Konzert in der evangelischen Kirche : Vespermusiken am Sonntag in viersen

Süchteln Nach Corona-bedingter Pause setzt sich nun die Reihe der Süchtelner Vespermusiken fort. Zu dem Konzert am Sonntag in der evangelischen Kirche ist keine Anmeldung erforderlich, die Besucher müssen aber ein paar Regeln beachten.

Falk Zenker, studierter Konzertgitarrist, spielt am Sonntag, 6. Juni, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Süchteln ein 45-minütiges Programm mit eigenen Werken. Sein Konzert in der Reihe der Süchtelner Vespermusiken sollte im vergangenen Jahr bereits stattfinden, doch der Lockdown verhinderte dies. Nun machen die jüngsten Lockerungen ein Konzert in der Kirche an der Hindenburgstraße 5 wieder möglich. Der Eintritt kostet sechs Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wie der Veranstalter mitteilt, benötige jeder Besuch gemäß der Corona-Schutzverordnung „ein gültiges Negativ-Testergebnis, eine Bescheinigung über eine zweite Impfung, die vor mindestens 14 Tagen erfolgt ist oder eine Bestätigung der Genesung von Covid-19, ansonsten muss der Einlass verwehrt werden“. Eine medizinische Mund-Nase-Maske sei vor und in der Kirche vorgeschrieben. Der Weimarer Falk Zenker spielt bei den Vespermusiken aus seinem aktuellen Programm „Falkenflug“.