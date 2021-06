Zwei Einbrüche in Schiefbahn : Unbekannte entkommen mit erbeutetem Geld

Symbolfoto Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Schiefbahn Unbekannte sind am Dienstag zwischen 15.30 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich der Linsellesstraße in Schiefbahn eingebrochen. Laut Polizeiangaben drangen sie auf unbekannte Weise über die Terrassentür ein und entwendeten eine größere Menge Geld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zudem gab es zwischen 15.30 und 19.20 Uhr einen weiteren Einbruch: Die Täter gelangten durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Schiefbahner Bahnhof. Sie stahlen Geld. Hinweise nimmt die Polizei Viersen entgegen, Ruf 02162 3770.

(emy)