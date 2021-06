Bandcontest in Viersen : „Young Talents“ im Juli auf der Kulturbühne

Viersen 2020 fiel der Wettbewerb für Nachwuchsmusiker aus. In diesem Jahr sollen sie wieder eine Bühne in Viersen haben. Der Ablauf ist allerdings anders als gewohnt.

Ab sofort können sich Nachwuchsmusiker für den Bandwettbewerb „Young Talents 2021“ bewerben. Die Unterlagen müssen bis zum 1. Juli bei der Stadt Viersen eingehen. Der Wettbewerb wird am Samstag, 17. Juli, ausgetragen – allerdings pandemiebedingt anders als üblich ohne Vorrunden und diesmal Open-air. Wie die Stadt mitteilt, wird eine Jury aus den eingehenden Bewerbungen fünf Bands aussuchen. Die ausgewählten Bands werden am Samstag, 17. Juli, auf der Vierfalt-Kulturbühne am Hohen Busch um den Sieg bei „Young Talents 2021“ spielen. Dabei wird das Publikum mit einbezogen: Die Punkte der Jury und die Publikumsstimme machen zu jeweils 50 Prozent das Ergebnis aus. Die Jury besteht, wie die Stadt weiter erläutert, aus Vertretern aus Musikbusiness, Veranstaltungsgewerbe, Musikjournalismus und Stadtverwaltung. Bands und Solo-Acts, die sich bewerben möchten, müssen Teilnahmebedingungen erfüllen: Demnach sind alle Musikrichtungen erlaubt, der Altersdurchschnitt der Bandmitglieder darf nicht über 25 Jahren liegen, es dürfen nur eigene Stücke gespielt werden. Die Teilnahme ist gratis. Die Musiker können Zuschüsse für die Bandkasse in Höhe von 500 Euro für den ersten, 300 Euro für den zweiten und 200 Euro für den dritten Platz gewinnen. Die Bands auf den Plätzen vier und fünf erhalten je 100 Euro.