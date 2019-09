Josefshaus Viersen-Süchteln : Zahngesundheit — Kindergarten Solferinostraße auf Platz eins

Der Arbeitskreis Zahngesundheit im Kreis Viersen hat einen Zahn-Gesundheitspreis verliehen.

An der Aktion konnten alle Kindertageseinrichtungen teilnehmen, die mit den Kindern in der Einrichtung nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen die Zähne putzen. Bei der Verleihfeier im Josefshaus in Süchteln wurden zehn Geldpreise verlost.