St.-Martin-Verein Süchteln : Unterstützung für Jugendzentren

Bei der Spendenübergabe von je 1000 Euro an das Josefshaus und das Evve (von links): Markus Wartmann, Jeanette Pollex, Wolfgang Weiß, Brigitte Bimmermann-Winzker und Markus Ophei. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Die beiden Süchtelner Einrichtungen Josefshaus und Evangelisches Jugendzentrum (Evve) können sich über eine Geldspende des St.-Martin-Vereins Süchteln-Stadt freuen.

Vertreter des Vereins überreichten den Verantwortlichen Schecks in Höhe von jeweils 1.000 Euro. Das Geld soll der allgemeinen Jugendarbeit zugute kommen.

„Coronabedingt dachten wir lange Zeit, der traditionelle Zug zum Martinstag könne nicht stattfinden. Also haben wir überlegt, wie wir den Süchtelner Kindern trotzdem eine Freude bereiten können. Eine Spende an unsere beiden Jugendeinrichtungen setzt da an genau der richtigen Stelle an“, sagt Jeanette Pollex, Schriftführerin des Martin-Vereins. „Umso schöner, dass der Zug dann doch stattfand und wir den Kindern einen schönen Abend mit vielen bunten Laternen, Gesang und Martinsfeuer ermöglichen konnten“ ergänzt Markus Ophei.