BW Concordia Viersen : Unterstützung für St.-Peter-und-Paul-Schützenbruderschaft

Viersen So kann das gehen, wenn Vereine vereint Gutes tun: Spieler der Ersten Mannschaft von Blau-Weiß Concordia Viersen unterstützten jetzt, als Zeichen der engen Verbundenheit, die Bockerter St.-Peter-und-Paul-Bruderschaft bei der Sanierung des Schützenkellers im Pfarrer-Lind-Haus in Viersen-Bockert.

Der Schützenkeller der Bruderschaft ist in die Jahre gekommen. „Nachdem die ,To Do Liste’ bei der Sanierung des in die Jahre gekommenen Schützenkellers in Bockert immer länger wurde, gleichzeitig die Unterstützung der Bruderschaftsmitglieder aber nachließ, erklärte sich BWC Viersen bereit, die Bockerter Bruderschaft zu unterstützen“, erklärte BWC-Medienbeauftragter Thomas Kleinschumacher. So „lief“ jetzt ein Teil der Ersten Mannschaft in Bockert auf und packte an, wo immer Hilfe benötigt wurde. Kleinschumacher: „Eine tolle Aktion zur Stärkung der Gemeinschaft unter lokalen Vereinen.“