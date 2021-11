Karneval in Viersen : Dirk Mangold erhält „Goldenes Vierscher Herz“

Viersen Willi Millowitsch bekam die Auszeichnung der KG Hoseria, Ernst Neger („Heile heile, Gänsche“) ebenso. Der neue Preisträger ist der Viersener Ex-Prinz Dirk Mangold.

Seit nunmehr 60 Jahren verleiht die KG Hoseria das „Goldene Vierscher Herz“ an verdiente Frauen und Männer, die sich um das Brauchtum Karneval verdient gemacht haben. In den Anfangsjahren waren dies unter anderem Kölns Urgestein Willi Millowitsch oder die Mainzer Größen wie Ernst Neger und Willi Scheu. 1975 ging das Goldene Herz an seinen „Gründer“ Heinz Menzel. In den letzten Jahren besann sich die Gesellschaft auf heimische Würdenträger. Und in dieser Session „trifft“ es einen Roahser Jong, der viel im Hintergrund steht aber dennoch enorm viel für das Brauchtum Karneval macht. Es ist der Kanzler der Narrenherrlichkeit Viersen, Dirk Mangold.