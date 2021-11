Sankt Martin zu Gast auf dem Schulhof : St. Martin besucht Grundschule Budberg

Budberg Einen Umzug gab es in Budberg nicht, aber Sankt Martin besuchte die Grundschule in Budberg. Auf den Schulhöfen präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre für diesen besonderen Tag einstudierten Lieder und Gedichte.

Nach den Auftritten wurden in den Klassen die vom Förderverein der Schule gesponserten Weckmänner geteilt, bevor die Tüten verteilt wurden. Bereits am Tag zuvor hatten Helfer die Tüten für die Kinder und die Senioren im katholischen Pfarrheim St. Marien gepackt – 230 Tüten für Kinder, 139 für Senioren. Zusätzlich zu den Schulklassen erhielten auch noch die beiden Kindergärten in Budberg Tüten. Das Martinskomitee Budberg hofft, dass 2022 wieder ein Zug mit Feuer und Martinsspiel auf der Wiese am Pfarrheim stattfinden kann.