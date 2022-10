Nahkauf in Viersen : Supermarkt in der Galerie hat eröffnet

Viersen Ab sofort können Kunden im neuen Supermarkt in der Rathausmarkt-Galerie im Viersener Stadtzentrum einkaufen. In einem Regal gibt es derzeit eine Lücke.

Es ist Donnerstagvormittag, wenige Stunden zuvor hat Trott seinen Nahkauf-Supermarkt in der Rathausmarkt-Galerie in Viersen eröffnet. Montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr können Kunden dort ab sofort auf 700 Quadratmetern zwischen rund 12.000 Produkten wählen. Ein paar Lücken in den Regalen gibt es allerdings noch: Nahkauf gehört zur Rewe-Gruppe, und die ist aktuell von einem Lieferstopp des Unternehmens Mars betroffen. Die Preisverhandlungen liefen, es könne sein, dass die Regale bald befüllt sind, erläutert Trott.

Zwei Kassen hat der neue Markt, an beiden bilden sich am Eröffnungsvormittag Kunden-Schlangen. „Ich hatte mir ja schon gedacht, dass es gut anläuft – aber dass es so gut anläuft, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Pascal Hinz. Der Verwalter der Galerie ist mit seinem Vater und Galerie-Inhaber Armin Hinz sowie weiteren Familienmitgliedern zur Eröffnung gekommen. Gemeinsam mit Trott führen sie Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und Michael Eichstädt, Vorsitzender des Vereins Viersen aktiv, durch den Markt. In diesem Bereich der Innenstadt habe so ein Supermarkt gefehlt, gerade für die ältere Bevölkerung: „Wir hatten da wirklich ein Defizit“, sagt Anemüller. „Wir sind sehr froh, dass in der Innenstadt nun eine große Lücke geschlossen wird“, bekräftigt Eichstädt.