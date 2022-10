In der Erkelenzer Innenstadt : Auf zum Französischen Markt

Impression vom Französischen Markt in Erkelenz: Zahlreiche Köstlichkeiten sind im Angebot. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Vom 21. bis 23. Oktober laden die Händler aus Frankreich wieder nach Erkelenz ein. Rund ums Alte Rathaus gibt es viele Köstlichkeiten. Warum auch Enten mit dem Markt zu tun haben.

Es ist wieder Zeit für französisches Flair: Vom 21. bis zum 23. Oktober bieten Händlerinnen und Verkäufer kulinarische Köstlichkeiten, während französische Chansons auf dem Erkelenzer Marktplatz erklingen. Am Sonntagnachmittag freuen sich die Geschäfte in der Erkelenzer Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag auf viele Kundinnen und Kunden. Auch der traditionelle Ententreff findet während des Französischen Marktes statt.

Mittlerweile zum 14. Mal findet der vom Gewerbering und dem Erkelenzer Stadtmarketing organisierte französische Markt statt, bei dem original französische Köstlichkeiten angeboten werden. Verschiedene Käse-, Schinken- und Wurst-Spezialitäten, Wildschwein- und Eselsalami, dazu süße Verlockungen wie hausgemachte Marmeladen und vieles mehr machen den Einkauf zum Erlebnis und zum Genuss. Flammkuchen frisch aus dem Ofen, Crêpes, Macarons und Pasteten zaubern einen verführerischen Duft à la française in die Erkelenzer Innenstadt. Der Erkelenzer Gastronom Wolfgang Wahl präsentiert mit einem Winzer aus dem Elsass die neusten Weine und bietet weitere Leckerbissen an.

Schon am Freitag geht es los: Wochenmarkt und Französischer Markt verschmelzen ab 9 Uhr und bieten eine Symbiose aus den nicht alltäglichen Produkten und dem bewährten Markteinkauf. Live-Hörgenuss mit französische Melodien bieten Chansonier Monsieur Mayo Velvo und Pianist Thomas Möller am Samstag von 14 bis 17 Uhr. Das vielseitige Repertoire reicht von romantischen Balladen bis zu Swing-Chansons. Dazu gibt es die passenden Geschichten und Anekdoten.

Der traditionelle Ententreff mit den tollsten Varianten des Kultklassikers Citroen 2CV und weiterer französischer Oldtimer findet sonntags ab 12 Uhr auf dem Markt statt. Musik in schönster Wohnzimmeratmosphäre unter den Arkaden des Alten Rathauses gibt es auch am Sonntag ab 14 Uhr. Man kann sich auf „Noémi Schröder et Les Ricochets“ freuen, die bereits zum dritten Mal in Erkelenz gastiert und mit ihrem ganz eigenen französischen Charme und begnadeter Stimme das Publikum begeistern werden.

„Wir freuen uns sehr auf den Französischen Markt, ist er doch eines der Highlights in Erkelenz, das uns jedes Jahr auf den Herbst einstimmt und uns die französische Lebensart näherbringt“, erklärt Karin Jentgens vom Erkelenzer Stadtmarketing. Seit Oktober 1974 verbindet Erkelenz und die französische Stadt Saint-James in der Normandie im Norden von Frankreich eine Städtepartnerschaft. Schulaustausche, gegenseitige Besuche und bürgerschaftliches Engagement in beiden Städten bringen Land und Leute seit 48 Jahren näher zusammen.