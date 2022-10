Rennfahrer aus Dülken dabei : Spannende Aufholjagd beim Rennen auf dem Nürburgring

Viersen Edgar Althoff aus Viersen-Dülken und seine Teamkollegen wollten ihren Vorjahres-Gesamtsieg beim 1000-Kilometer-Rennen verteidigen.

Das legendäre 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring , das von 1953 bis 1983 auf der Nordschleife und ab 1984 auf der Grand Prix-Strecke des Nürburgrings ausgetragen wurde, gibt es seit vorigem Jahr als Revival für historische Rennfahrzeuge. Edgar Althoff aus Dülken errang bei der Erstauflage im Vorjahr zusammen mit dem Besitzer des Fahrzeugs Porsche 911 Carrera 3.0 RSR-IMSA, Kersten Jodexnis , und den Fahrerkollegen Andy Gülden und Robin Chrzanowski einen überlegenen Gesamtsieg. In diesem Jahr ging es nun um die „Titelverteidigung“ auf gleichem Fahrzeug unter fast identischer Fahrerbesetzung. Nur statt Andy Gülden griff Peter Scharmach ins Lenkrad.

Aufgrund technischer Probleme erreichte Startfahrer Robin Chrzanowski nicht rechtzeitig seinen Platz in der Startaufstellung und musste dem aus zwei Startgruppen bestehenden Feld von fast 100 Rennwagen als Letzter hinterherfahren. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf die Aufholjagd zu begeben. Nach dem ersten Boxenstopp übernahm Althoff das Steuer. Aufgrund der wechselhaften Wetterlage mit immer wiederkehrenden heftigen Regenschauern war circa zwei Stunden vor Rennende die über 24 Kilometer lange Rennstrecke an einigen Stellen durch Wasser und Schlamm unpassierbar geworden, sodass das Rennen unterbrochen werden musste. Zu dieser Zeit befand sich der Porsche bereits auf dem 22. Platz. Nach etwa einer Stunde konnte das Rennen fortgesetzt werden.