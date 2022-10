Ehrenamt in Viersen : IHK würdigt ehrenamtliches Engagement von Angelique Vootz

Viersen Prüferinnen und Prüfer der Aus- und Fortbildung wurden für ihre zehn- und 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein ausgezeichnet. Dazu gehörte Angelique Vootz aus Viersen.

Für ihre zehn- und 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein sind unter dem Motto „Jubel und La-Ola-Wellen nur für Sie“ im Borussia-Park in Mönchengladbach 120 Prüferinnen und Prüfer der Aus- und Fortbildung geehrt worden. Zu ihnen gehörte auch Angelique Vootz aus Viersen, die seit 20 Jahren mit dabei ist. Die Geschäftsführerin eines immobilienwirtschaftlichen Unternehmens in Viersen ist in verschiedenen Ausschüssen des Immobilienbereichs tätig. Insbesondere als langjährige Vorsitzende bei den Immobilienfachwirten. Aktuell ist sie an der Planung und Durchführung der neuen IHK-Prüfung zum „Zertifizierten Verwalter“ beteiligt.