Brauchtum in Brüggen : Nach drei Jahren Abschied als Bundes-Bambiniprinz

Brüggen So feierte Bundes-Bambiniprinz der 14-jährige Leon Hollesheim jetzt seinem Abschied aus dem Amt.

Leon Hillesheim, soeben neuer Schülerprinz der Lüttelbracht-Genholter Bruderschaft, hat sich jetzt als Bundes-Bambiniprinz in Lüttelbracht verabschiedet. Auf Bundesebene nimmt der 14-Jährige erst Abschied beim Bundesjungschützentag in Emstek/Münster vom 21. bis 23. Oktober. Hillesheim war wegen der Corona-Pandemie drei Jahre im Amt, absolvierte etwa 30 Termine. Verabschiedet wurde er unter anderem vom Europakönigspaar Leo Nießen und Irma (2019 bis 2022) mit seinen Adjutanten Jack, Fred und Heinz-Josef, Bundeskönigin Andrea Reiprich mit Prinzgemahl Thomas Herschbach, Europaprinzessin Jannika Klos mit Schwester Selina, dem Kölner Diözesankönigspaar Carina und Dennis Kroll, dem Aachener Diözesankönigspaar Christian und Veronika Helpenstein. Außerdem waren mehrere Königshäuser aus dem Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen dabei. Nach einem Dank-Gottesdienst in St. Maria Helferin, den Bezirkspräses Franz-Josef Cohnen hielt und Leon Hillesheim mit einbezog folgte ein Umzug mit Musik zum Feiern am Schießstand. off