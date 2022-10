Kriminalität in Viersen : Polizei behandelt Straftaten am Busbahnhof mit Priorität

Viersen Die Lage am Busbahnhof hat sich nach Einschätzung der Polizei zuletzt positiv entwickelt. Auf welche Maßnahmen sie weiterhin setzt.

Insgesamt 31 angezeigte Straftaten im Bereich des Viersener Busbahnhofs hat die Polizei im vergangenen Monat verzeichnet – in diesem Monat sind es aktuell (Stand: 14. Oktober) drei. Das sei erfreulich, aber: „Die Polizei bleibt auch bei dieser positiven Entwicklung am Ball, analysiert in engen Abständen die Entwicklungen und führt die erarbeiteten Konzepte fort“, teilt eine Polizei-Sprecherin auf Anfrage mit. Die Straftaten im Bereich des Busbahnhofs würden durch einen dafür bereitgestellten Sachbearbeiter priorisiert und spezialisiert bearbeitet. Die Sprecherin betont zudem, es gebe einen engen Austausch mit den Verantwortlichen der Stadt und des Kreises Viersen .

Die Polizei-Sprecherin zählt verschiedene präventive Maßnahmen auf, die aktuell im Zusammenhang mit dem Rathausmarkt angewendet werden. So würden etwa für jugendliche Intensivtäter, die im Bereich Busbahnhof und Umgebung mehrmals straffällig geworden sind, Bereichsbetretungsverbote mit einer Dauer von drei Monaten ausgesprochen. Derzeit seien weitere Betretungsverbote in Vorbereitung. Ein weiteres Mittel sei die Gefährdeansprache, bei minderjährigen Tätern aber nur mit oder über die Erziehungsberechtigten. Es gebe, vorwiegend in den Nachmittags- und Abendstunden, vermehrt polizeiliche Präsenzstreifen, unter anderem auch in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Allein im Zeitraum vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022 habe es mehr als 530 Präsenzstreifen gegeben. Hinzu kommen, wie sie weiter berichtet, verstärkte Fußstreifen durch Bezirksdienst und Kontaktaufnahme mit Anwohnenden, außerdem zum Informationsaustausch regelmäßige Treffen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und Jugendämtern. Weiterhin gebe es eine enge Kooperation mit der Landesinitiative „Kurve kriegen“.