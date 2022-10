Brauchtum in Schwalmtal : Auszeichnung für Manfred Henricks

Schwalmtal Freude bei Manfred Henricks: Der bekannte Waldnieler und Vize-Vorsitzender der Waldnieler Bruderschaft hat er jetzt eine hohe Ehrung erfahren.

Manfred Henricks (77) von den Vereinigten Bruderschaften Waldniel und seit 1963 Bruderschaftsmitglied hat vom stellvertretenden Diözesanbundesmeister Hans-Willi Pergens (Viersen) für seine Verdienste um Glaube, Sitte, Heimat das Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz erhalten. In jungen Jahren prägte Henricks das Bild von Waldniel mit. Er hatte sich als Maler- und Lackierermeister selbständig gemacht, war als Restaurator bekannt: 1976/77 war er Waldnieler Karnevalsprinz und 1987/88 Waldnieler Schützenkönig mit Ehefrau Irmgard an seiner Seite. Als Vize-Vorsitzender der Waldnieler Bruderschaft ist er Bindeglied zwischen Alt und Jung, zwischen Bruderschaft und Kirchengemeinde. Hervorzuheben ist der Erhalt des Pfarrheims und der dazu gehörenden Räume für die Bruderschaft. Seit zehn Jahren kümmert er sich in seiner Gemeinde um den Erhalt von Kapellen und Denkmälern. off