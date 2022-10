Engagement in St.-Nikolaus-Kita in Brüggen : Kita-Kinder freuen sich über neue Geräte

Engagement in St.-Nikolaus-Kita in Brüggen

Das sind die neuen Spielgeräte in der Brüggener Kita. Foto: Horizonte gGmbH

Brüggen Für ihre neuen sport- und Spielgeräte haben die Kinder der Horizonte Kita St. Nikolaus aber auch etwas getan. Zudem halfen das Kita-Team, Eltern und weitere Sponsoren. So sieht das Ergebnis aus.

Die 95 Mädchen und Jungen der katholischen Kita St. Nikolaus in Brüggen freuen sich über neue Spielgeräte, die kürzlich übergeben wurden. Nun können sie sich auf einer Sprossenwippe, einem Niederpodest mit Rollbrettbahn und dazu passenden Rollbrettern, auf einem Hochpodest mit Rollenrutsche und Turnmatten, an einer großen und einer kleinen Sprossenwand sowie einer Kletternetzwand mit großer Weichbodenmatte und auf einem kleinen Sprungkasten ordentlich austoben. Die Kinder sind hellauf begeistert: „Wow!“ und „Boa, die Turnhalle ist viel cooler geworden!“ waren nur einige der Reaktionen, als sie die Spielgeräte zum ersten Mal sahen.

„Die Neuausstattung war unser großer Wunsch, denn in der Turnhalle war vorher wirklich nichts außer ein paar Bälle“, erklärt Kita-Leiterin Marina Jansen. „Wir freuen uns riesig!“ Mit Silke Müller (Förderverein) und Sabrina Tekolf vom Elternbeirat, der die Aktion organisierte, sowie Sylwia Digiacomo, Geschäftsführerin der Horizonte, durchschnitt sie das rosafarbene Band, hinter dem sich die neuen Spielgeräte befanden. „Wir freuen uns sehr über das tolle Engagement der Kita sowie über den tatkräftigen Einsatz der Kinder und ihre Begeisterung über das Ergebnis“, so Digiacomo. Der Einsatz habe sich doppelt gelohnt: Was herumliegenden Müll angeht, seien die Kita-Kinder nun viel aufmerksamer geworden. busch-