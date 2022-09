Rhaderhof Dülken spendet : Beim Tag des offenen Denkmals für die Tafel gesammelt

Viersen Beim Tag des offenen Denkmals wurden auf dem historischen Rhaderhof Kuchen und Kaffee für den guten Zweck verkauft. Die Spende erhielt jetzt das Team der Viersener Tafel.

Beim Tag des offenen Denkmals öffnete Peter Fischer-Fürwentsches nicht nur erstmalig die Türen vom Rhaderhof in Dülken. Er, seine Familie und die Nachbarn gingen unter die Bäcker. Gemeinsam wurden etliche Kuchen gebacken, die beim Tag des offenen Denkmals auf dem historischen Hof gegen eine Spende abgegeben wurden. 707 Euro kamen zusammen, die jetzt an die Viersener Tafel übergeben wurden. „Wir hatten zuerst nur an Getränke gedacht, die wir so ausschenken wollten. Dann kam uns die Idee, die Öffnung unseres Hofes mit einer sozialen Aktion zu verknüpfen“, sagt er. Dafür brachte sich dann nicht nur die eigene Familie mit ein, sondern auch die Nachbarn unterstützten die Aktion mit Kuchenspenden. Was nicht fehlen durfte, war Kaffee. Kuchen und Kaffee kamen bei den fast 300 Besuchern bestens an. Dazu gab Fischer-Fürwentsches Obst von seinen Streuobstwiesen gegen eine Spende ab. Bei der Tafel freute sich die Vorsitzende Lucia Witthake über so viel geleisteten Einsatz. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Zahlen der Tafelkunden weiter steigern, sei jede Hilfe ein Geschenk.