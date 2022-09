Senioreneinrichtung in Viersen : Neue Leiterin für Haus Maria Hilf

Viersen Nadja Pienkowski hat die Leitung der Senioreneinrichtung Haus Maria Hilf in Viersen übernommen. Was ihr wichtig ist und welche Ziele sie hat.

Seit ihrem 20. Lebensjahr ist Nadja Pienkowski in der St. Augustinus Gruppe beschäftigt – nun hat die 42-Jährige die Einrichtungsleitung im Haus Maria Hilf in Viersen übernommen. Zuvor war sie bereits in gleicher Funktion im Haus St. Martinus in Gevenbroich-Wevelinghoven tätig. „Es ist eine große Aufgabe, in der Arbeit mit Bewohnerinnen und Bewohnern sowie mit Mitarbeitenden alles in Einklang zu bekommen und alle Bedürfnisse zu berücksichtigen“, sagt die Wahl-Grefratherin. „Meine persönlichen Stärken sind dabei Authentizität und Begeisterungsfähigkeit: Wenn ich eine Vision im Blick habe, dann gelingt es mir, Menschen mitzunehmen und mit zu begeistern.“