Ausgabestelle der Christ Ambassadors Gospel Ministry : Grundschule sammelt für Tafel-Ausgabe

Die Grundschüler Max (v.l.), Liam, Pia, Erik und Lara übergaben mit ihrer Schulleiterin Anja Menke (r.) 500 Euro an die Tafel: Petra Esche (v.l.), Pfarrer Noel Appaou und Silvia Salifou-Karegwa freut’s. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Beim Sommerfest der Gemeinschaftsgrundschule Selma Lagerlöf wurde durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen so viel erwirtschaftet, dass 500 Euro an die Gemeinde Christ Ambassadors Gospel Ministry übergeben werden konnten.

Auf dem Tisch ist eine Lücke, genau dort, wo sonst der Kuchen steht. In einer guten halben Stunde kommen die ersten Menschen, die sich in der Tafel-Ausgabe in Hassels jeden Freitag mit Lebensmittel versorgen müssen, weil das Geld bei ihnen vorne und hinten nicht reicht. Gemüse ist viel da, heute auch H-Milch und Kakao. Die Kiste mit Zitrusfrüchten ist dagegen überschaubar und fast leer. Wenn sich um 14 Uhr die Türen der Kirche an der Hasselsstraße öffnen, wird nicht für alle von allem was da sein. Rund 550 Menschen aus Hassels werden insgesamt von der Tafel-Ausgabestelle versorgt; pro Ausgabetag sind es 400 Menschen, darunter viele Kinder. Einen Aufnahmestopp gibt es hier nicht.

Betrieben wird die Lebensmittel-Ausgabe, die es seit einem halben Jahr gibt, vom freikirchlichen Verein Christ Ambassadors Gospel Ministry. Mitbegründerin der Ausgabe ist Silvia Salifou-Karegwa. Sie hofft an diesem Freitagmittag, dass die Düsseldorfer Tafel, die von Supermärkten gespendete Lebensmittel auch nach Hassels liefert, gleich noch zum dritten Mal an diesem Tag mit einem Sprinter voller Waren vorfährt – und dann mit dem sehnsüchtig erwarteten Kuchen.

Info Heute ist der Tag der offenen Tür Schule 1973 wurde die evangelische Grundschule in eine Gemeinschaftsgrundschule mit dem Namen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Schillstraße umgewandelt. Seit Mai 1991 heißt sie nach der schwedischen Autorin „Selma Lagerlöf“. Heute ist ab 9 Uhr Tag der offenen Tür; dabei können Eltern schon Termine zur Schulanmeldung machen.

An diesem Mittag sind besondere Gäste zu Besuch, bevor der Ansturm beginnt: fünf Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 2b der Gemeinschaftsgrundschule Selma Lagerlöf aus Hassels. Sie bilden eine Abordnung, die mit Schulleiterin Anja Menke eine prall gefüllte Spendendose übergeben, in der 500 Euro sind. Beim Sommerfest hatte die Schulgemeinde mit einer Cafeteria einen größeren Geldbetrag erwirtschaftet. Die Hälfte des Erlöses ist für die Lebensmittelausgabe in Hassels bestimmt. Pia, die am Freitag ihren siebten Geburtstag feiert, ist überrascht, wie viele Lebensmittel auf den Tischen liegen. Alles wäre da, um ihre Lieblingsspeise zu kochen: Gemüsesuppe. Um einen Vergleich zu haben, wie viele Menschen in Hassels, auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, sagt Anja Menke: „So viele, wie bei uns zweimal auf den Schulhof passen.“ Max fragt nach: „Auf beide Schulhöfe zusammen?“ Ja, auf beide zusammen. Die Kinder staunen: „Das sind viele arme Menschen.“

Damit die Kasse beim Sommerfest voll wurde, haben die Kinder kräftig nachgeholfen. „Ich habe drei Stück Kuchen gegessen“, sagt Geburtstagskind Pia. Kuchen schmeckt immer. Darum hofft auch Silvia Salifou-Karegwa noch auf eine Lieferung. Ein selbst gebackener Marmorkuchen steht auf einem kleinen Tisch etwas abseits der Ausgabetische. Darauf stehen auch noch Wasser und Kaffee, damit sich die ehrenamtlichen Helfer versorgen können. Denn der Tag ist lang: Um 9 Uhr geht es mit dem Ausräumen der evangelischen Kirche los, in der die Christ Ambassadors Gospel Ministry Mitnutzer sind. Tische müssen gestellt, die ersten Ladungen Spenden der Tafel sortiert und auf die Tische gelegt werden. Immer mal wieder werden noch spontan Grundnahrungsmittel zugekauft. „Wir hatten letztens ganz wenige Kartoffeln. Das hätte hinten und vorne nicht gereicht“, sagt Salifou-Karegwa: „Da hier in der Nähe freitags immer ein Bauer mit seinem Wagen steht, haben wir einen 50-Kilo-Sack zugekauft.“ Für solche Aktionen sind dann die Spenden wie die der Grundschule gedacht.