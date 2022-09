LVR-Klinik Viersen : Zwei Oberärzte verstärken LVR-Team

Viersen Sebastian von Hertzberg-Bölch und Nasrat Sadeghi behandeln künftig Patienten in der LVR-Klinik für Orthopädie in Viersen-Süchteln.

Gebürtig aus Freiburg , Student in München, Facharztausbildung und Oberarzt in Würzburg – mittlerweile hat es Sebastian von Hertzberg-Bölch über den viel zitierten „Weißwurst-Äquator“ geschafft und lebt nun mit Frau und Sohn am Niederrhein. Vor seinem Wechsel nach Süchteln war er als Oberarzt für Prothesenwechsel und komplexe Endoprothetik an der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus in Würzburg tätig. „Meine Hauptmotivation ist, dass ich den Menschen helfe, schnell wieder auf die Beine zu kommen“, sagt er. Neben dem Einbau neuer Hüftgelenke ist die Revision, also der operative Austausch einer Prothese am Hüft- und Kniegelenk, der Schwerpunkt des Oberarztes.

Hüftprothese gehören auch ins Aufgabengebiet von Nasrat Sadeghi. Er war vor seinem Wechsel in das Kompetenzzentrum in Süchteln als Oberarzt in Wesel tätig. Der Vater eines zweijährigen Sohnes stammt gebürtig aus Afghanistan und lebt seit seinem zwölften Lebensjahr in den Niederlanden. Studiert hat er in Nijmegen und an der University of California San Francisco. Auch er ist in der LVR-Klinik für Orthopädie bereits „gut angekommen“: „Das Team und die Strukturen hier haben mir einen sehr guten Start ermöglicht.“ Wenn er nicht arbeitet, ist Sadeghi unter anderem auf dem Fußballplatz anzutreffen. Er liebt es außerdem, die Welt zu entdecken.