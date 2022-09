Quartiersfest in Kamp-Lintfort : Nachbarn treffen sich an der langen Tafel

Kamp-Lintfort Die Nachbarschaft der Breslauer Straße in Kamp-Lintfort feierte das erste Quartiersfest. An der langen Tafel lernte sich die junge und ältere Anwohnerschaft kennen. Warum die Premiere gleich von Erfolg gekrönt war.

Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Das erste Quartiersfest mit langer Tafel auf der Breslauer Straße in Kamp-Lintfort Mitte/Rossenray ist der lebendige Beweis. Die Breslauer Straße wurde am Wochenende gesperrt. In der geräumigen Straßenkurve stellten die Akteure Tische und Bänke auf und richteten für die jüngsten Gäste des Quartiersfestes eine Kinderspielaktion ein. Für die Jugend bestand die Möglichkeit, am Beat-Box-Projekt teilzunehmen. Strippenzieher war das Quartiersbüro des Caritasverbandes Moers-Xanten. „Wir haben im Vorfeld Flyer in die Briefkästen gesteckt und zu den Nachbarn direkten Kontakt aufgenommen“, erzählte Markus Hüfing vom Quartiersbüro über die Vorbereitung. „Unser Wunsch ist, dass sich die Nachbarschaft besser kennenlernt und vielleicht dann regelmäßig ein solches Quartiersfest feiert.“