Ausbildungsstart : Finanzamt Viersen begrüßt neue Auszubildende

Im September haben beim Finanzamt Viersen insgesamt 20 neue Nachwuchskräfte, unterteilt in zwei Gruppen, ihre Ausbildung und ihr duales Studium begonnen. Foto: Finanzamt

Viersen Zum Ausbildungsstart begrüßte Dienststellenleiter Lars Fiethen die neuen Kollegen des Finanzamts. Es ist zuständig für die steuerlichen Angelegenheiten der Brüggener, Niederkrüchtener, Schwalmtaler, Viersener und Willicher.

20 neue Nachwuchskräfte gehören ab sofort zum Team des Finanzamts Viersen: Sara Altunkilic, Noel Clephas, Okan Irgat, Jan Luca Penders, Melisa Türk, Amelie Witjes, Anne Berger, Janine Bruchhage, Luca Elena Ceresa, Lea Engels, Emelie Fietzek, Tom Fischer, Julia Korbstein, Max Mehlhorn, Sara Mertens, Hanna Michels, Alexander Nolte, Nicole Prusseit, Livia Radecki und Sara Weis. „Unsere Nachwuchskräfte erwartet eine abwechslungsreiche Ausbildung und ein Studium auf höchstem Niveau“, erklärt Dienststellenleiter Lars Fiethen. „Von Anfang an bieten wir eine enge Verknüpfung von Praxis und Theorie. Das frisch gelernte Wissen kann so direkt in der Praxis angewendet werden.“ Im Finanzamt Viersen arbeiten 214 Mitarbeiter sowie 47 Auszubildende. Sie kümmern sich um die steuerlichen Angelegenheiten der Brüggener, Niederkrüchtener, Schwalmtaler, Viersener und Willicher.