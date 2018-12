Projekt 2019: Ein neues Heim für die Schützen der St.-Petri-Bruderschaft

Brüggen 2019 können die 260 Mitglieder der St.-Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg, davon 50 Jugendliche bis 18 Jahre, aufatmen. Sie bekommen ein neues Zuhause an der Borner Straße. Nach der Schließung der Gaststätte „d’r Jeetepöt“ auf dem „Oebeler Berg“ an der Roermonder Straße standen sie Ende 2017 ohne Vereinslokal da.

Den Zeltplatz konnte die Bruderschaft im vergangenen Jahr zum letzten Mal nutzen. „Da sind wir mit der Gemeinde Brüggen auf Suche nach einem geeigneten Festplatz“, erzählt er. Zuerst versuchte die Bruderschaft, innerhalb der Sektion ein passendes Vereinsheim zu finden. Die Oebeler Bruderschaftler machten ihre wichtigen Versammlungen in der Jugendherberge oder im Pfarrzentrum von St. Nikolaus in Brüggen. Dann kam der Vorschlag des Brüggener Bürgermeisters Frank Gellen (CDU), eventuell das Haus Mesterom, in dem früher die Volksbank und eine Gaststätte untergebracht waren, zu übernehmen.