Projekt 2019: Im Juni gibt’s eine Rock ’n’ Wedding

Süchteln Weiße Karten, bedruckt mit goldfarbener, geschwungener Schrift und ineinander geschlungenen Ringen: Bitte nicht für Steffi und Jörg Kulossa. Die Einladungen zu ihrer Trauung am 29. Juni sehen ganz anders aus.

„Standesamtlich haben wir am 3. Dezember 2016 in Dülken geheiratet“, erzählt die 29-Jährige. Nun soll die kirchliche Trauung in St. Clemens in Süchteln folgen. „Ich finde, das gehört dazu. Es ist doch schön, auch Gottes Segen zu haben“, sagt Kulossa. Und: „Wir haben Lust, nochmal mit vielen Gästen richtig zu feiern.“