Mein Projekt 2019: Vom jungen Balu zur Kinderkrankenschwester

Viersen (naf) Ein Jahr lang war Julia Steffens ein „Balu“. Eine Art große Schwester, die sich sonntags ehrenamtlich für ein paar Stunden mit einem Kind trifft, das eben eine große Schwester gebrauchen kann.

Durch einen Zeitungsbericht war die 19-Jährige auf das Mentorenprogramm des Osnabrücker Vereins „Balu und Du“ aufmerksam geworden. In Viersen wird es seit zwei Jahren von der Freiwilligen-Zentrale koordiniert. 2018 gab es dort sieben Balus, einer von ihnen war Steffens. Jetzt ist sie also „Senior-Balu“: „Ich helfe dabei, Gruppentreffen für die Balus zu organisieren, führe mit ihnen Gespräche und gebe meine Erfahrungen weiter.“ Ihren ersten Einsatz hat sie am 16. Januar: Dann können sich Interessierte bei der Freiwilligen-Zentrale, Süchtelner Straße 2, von 18 bis 19.30 Uhr über „Balu und Du“ informieren.