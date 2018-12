Mein Projekt 2019: Für ein halbes Jahr nach Südafrika

Viersen Für Emma Deuster aus Viersen war von vorne herein klar: „In die USA möchte ich nicht, da war ich ja schon.“ Also grübelte die 14-Jährige, machte „mit dem Finger eine Weltreise über den Globus“.

Emma hat rund 50 Euro in südafrikanische Rand gewechselt, mit ihren Eltern in der südafrikanischen Botschaft in Berlin das Visum abgeholt und Gastgeschenke besorgt: Vier Festival-Shirts von „Eier mit Speck“. Am 4. Januar reist sie los, in Kapstadt soll die 14-Jährige am Flughafen eine Vertreterin der Austausch-Organisation „International Experience“ treffen. Fish Hoek gehöre zu einem sicheren Gebiet, in dem Wasserknappheit herrsche, weiß sie. „Es liegt mitten zwischen dem Kap der guten Hoffnung und Kapstadt“, erzählt Emma, die das Meer liebt und sich etwas vorgenommen hat: „Ich möchte unbedingt mal Tauchen.“ Außerdem versucht die Schwimmerin des ASV-Süchteln, ins Schwimm-Team ihrer Schule aufgenommen zu werden. Und noch etwas ist ihr wichtig: Pünktlich zum nächsten Festival „Eier mit Speck“ möchte sie wieder zu Hause sein.