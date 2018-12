Projekt 2019 : Artur Peters wird morgen sein eigener Chef

Artur Peters leitet ab dem 1. Januar den Edeka-Markt in Elmpt. Der 28-Jährige erfüllt sich damit einen Traum. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Für Artur Peters erfüllt sich am 1. Januar 2019 ein Traum, für den er hart gearbeitet hat: Der 28-Jährige übernimmt den Edeka-Markt an der Adam-Houx-Straße in Niederkrüchten-Elmpt. „Es war immer mein Ziel, selbstständig zu werden“, sagt Peters.

Sein Vorgänger Reiner Schnitzler, der seit mehr als zwei Jahrzehnten als selbstständiger Kaufmann in der Lebensmittelbranche tätig ist, geht zum 31. Dezember in den Ruhestand und hat sein Geschäft in jüngere Hände übergeben.

Artur Peters hat 2006 seine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel bei Edeka begonnen. Er hat zunächst in Düren, dann in Langenfeld gearbeitet und sich „dreieinhalb Jahre durch Fortbildungen“ für die spätere Aufgabe als Marktleiter qualifiziert, erzählt er. Zuletzt leitete der 28-Jährige fast vier Jahre lang einen Edeka-Markt in Düren. Jetzt wird er als selbstständiger Kaufmann den Edeka-Markt in Elmpt führen.

Mit Blick auf die neue Aufgabe 2019 war es auch Zeit für einen Umzug: Vor kurzem ist Artur Peters mit seiner Frau und seiner Mutter von Düren in das nahegelegene Wegberg gezogen. Der Niederrhein mit seiner schönen Natur und den herrlichen Waldgebieten gefalle ihm und seiner Familie sehr gut.

Mit der Übernahme des Edeka-Marktes hat sich für Artur Peters nicht nur der berufliche Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Ihn und sein Team erwartet noch eine weitere Herausforderung: die Übernahme des neuen, rund 1800 Quadratmeter großen Edeka-Marktes im Neubaugebiet Heideland. Das Geschäft an der Overhetfelder Straße soll, wenn alles weiterhin nach Plan verläuft, spätestens Ende 2019 eröffnen.

Die Standortfrage wurde kontrovers diskutiert: Erst gab es einen Bürgerentscheid, dann entschied der Gemeinderat. Zunächst war die Mönchengladbaher Straße vorgesehen, doch die Wiese lag im Landschaftsschutzgebiet. Auch innerhalb des Baugebiets Heideland gab es mehrere Alternativen. Die jetzige Adresse liegt näher zur Ortsmitte, neben dem DRK-Kindergarten und der Feuerwehr. Sobald das neue Geschäft eröffnet, wird das jetzige, kleinere an der Adam-Houx-Straße geschlossen.

(busch-)