Projekt 2019 : Hans Görtz freut sich auf den 30. Juni

Hans Görtz ist Euregio-Schützenkönig 2018 (Foto) und Bezirkskönig. Ihm zu Ehren ist im Juni der große Aufzug in Lüttelbracht-Genholt. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Brüggen Das neue Jahr 2019 bildet für Hans Görtz von der St.-Petrus- und St.-Sebastianus-Bruderschaft Lüttelbracht-Genholt am 30. Juni den Höhepunkt in Eigenschaft als Bezirkskönig. Ein Dorf platzt aus allen Nähten: Görtz’ zu Ehren ist der große Aufzug aller Bruderschaften mit viel Musikunterstützung zum Bezirksschützenfest von Schwalmtal-Brüggen bei seiner Heimatbruderschaft in Lüttelbracht-Genholt.

„Ich darf dann wohl noch einen Ehrenschuss beim Bezirksschießen mitmachen“, sagt der 53-Jährige. „Den Titel hätte ich nur verteidigen können, wenn ich dann noch amtierender König meiner Bruderschaft gewesen wäre. Und dann ist eine schöne Zeit für mich und meine Ehefrau Scarlett sowie meine Ministerpaare vorbei – mit vielen schönen Momenten und Begegnungen“, ergänzt Görtz, der aus der Honschaft Genrohe kommt, mit etwas Wehmut in der Stimme.

Ihm gelang ein seltener Hattrick, den bisher noch keiner schaffen konnte: „Ich war Schützenkönig von Lüttelbracht-Genholt 2016/17, wurde in Brüggen an der Burg beim Euregio-Schützenfest neuer König 2018 und im gleichen Jahr schoss ich den Vogel beim Bezirksschießen in Bracht ab“, erzählt er mit großem Stolz. Ein halbes 2019 lang genießt er noch die Zeit als Bezirkskönig. „Bis zum 30. Juni habe ich noch einige Repräsentationspflichten im Bezirksverband Schwalmtal-Brüggen zu erfüllen“, sagt er. Er kehrt dann wieder in seiner Bruderschaft zu den blauen Offizieren zurück.

(off)