Mein Projekt 2019 : Vom Beigeordneten zum Start-up-Gründer

Paul Schrömbges geht am 29. Januar in den Ruhestand. RP-Archiv: Busch Foto: Busch, Franz-Heinrich sen./Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Paul Schrömbges, seit vielen Jahren Erster Beigeordneter der Stadt Viersen und seit dem Spätsommer 2018 auch Kämmerer, steht vor einem radikalen Wandel in seinem Berufsleben. „Im Januar werde ich nur noch dienstags in der Stadtverwaltung sein und am 29. Januar in der Ratssitzung in den Ruhestand verabschiedet werden.“ Schrömbges weiß: Sein Alltag wird sich nach vier Jahrzehnten im Berufsleben grundlegend ändern.

Martin Röse

Er blickt auf die positiven Seiten: „Dem Verlust des Gewohnten und der vielen alltäglichen Sozialkontakte steht der Gewinn an Freiheit und Selbstbestimmung gegenüber.“

Er wolle nicht als „der von gestern“ durch die Viersener Stadtverwaltung geistern, aber als politischer Mensch die Entwicklungen im Kreis und in der Kreisstadt aufmerksam verfolgen. „Ein neues Maß der Freiheit wird in der Unabhängigkeit der politischen Meinungsbildung und -äußerung bestehen.“ Den CDU-Kommunalpolitikern in Willich werde er als Ehrenmitglied gerne beratend zur Seite stehen, aber nicht mehr. Sein ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Gremien der katholischen Kirche, in einigen Kuratorien und Aufsichtsräten sowie als Vorsitzender des TSV Kaldenkirchen und des Vereins der Freunde von Kanew werde er fortsetzen. „Ich freue mich darauf, wieder viel mehr lesen und mich mit Literaturfreunden austauschen zu können. Ich werde auch wieder im Kirchenchor singen und mich selbst ans Klavier setzen.“



