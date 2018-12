1 : Erdmännchen-Alarm in Viersen

Markus Tieben, NEW-Fachreferent Kanalbau, mit Erdmännchen Niels, dem Maskottchen für den geplanten Kanalbau in Viersen. Foto: NEW/Detlef Ilgner

Viersen Im Januar bekommt Markus Tieben ein neues Büro, an der Rektoratstraße 18. Immer donnerstags hält der Fachreferent der NEW für Kanalbau dort Sprechstunde, von 15 bis 17 Uhr (Anmeldung unter Telefon 02166 6885725). Das erste Mal am 3. Januar. Tieben leitet die größte Tiefbaustelle, die die Stadt Viersen im nicht mehr ganz so taufrischen Jahrtausend erlebt hat: Unter der Freiheitsstraße wird für 25 Millionen Euro ein 2,5 Kilometer langes Regenrückhaltebecken gebaut; das wird zu enormen Verkehrsbelastungen führen.

Dreieinhalb Jahre sollen die Bauarbeiten dauern, während der längsten Zeit wird die Freiheitsstraße in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar sein. „Im Rahmen der europaweiten Ausschreibung wurde der Zeitplan überprüft. Ergebnis: Gerade einmal um sechs Tage konnte er noch optimiert werden“, berichtet Tieben. Am 14. Januar wird die Baustelle eingerichtet, am Postgarten. Auch gesunde Bäume müssen dafür gefällt werden. „Für jeden gefällten Baum pflanzen wir zwei nach“, berichtet Tieben. Idealerweise am gleichen Standort. Er nimmt übrigens das Fahrrad in sein neues Büro.

