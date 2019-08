Ehrungen in Niederkrüchten : St.-Hubertus-Bruderschaft ehrt treue Mitglieder

Niederkrüchten Ein ungewöhnlich hohes Jubiläum war jetzt beim Schützenfest der St.-Hubertus-Bruderschaft Heyen zu feiern. Cornelius Bonten konnte sich über seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Bruderschaft freuen.

Und er war nicht der einzige, der nach dem sonntäglichen Festgottesdienst im Festzelt am Funkturm für seine Verbundenheit geehrt wurde. Zu den langjährigen und verdienten Mitgliedern gehört seit 65 Jahren auch Matthias Sallmann. Über ihr goldenes Vereinsjubiläum (50 Jahre) konnten sich Friedhelm Feger und Edmund Köhnen freuen. Seit 40 Jahren ist André Pichler der Bruderschaft treu verbunden. Einen schmucken Orden am Revers kann ab sofort auch Harald Kühn tragen; erhielt das Sebastianus-Ehrenkreuz. An Oliver Döhmen und André Vollekier ging das silberne Verdienstkreuz. off