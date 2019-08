Schützenwesen in Sonsbeck : Hubertus-Schützen Labbeck suchen einen neuen König

Labbeck Wie die Großen: Parallel zu den Erwachsenen ermittelt auch der Schützennachwuchs in Labbeck mit der Armbrust einen neuen Regenten.

Das Vogelschießen der Schützenbruderschaft St. Hubertus in Labbeck beginnt am Samstag, 24. August, um 14 Uhr auf dem Dorfplatz an der Marienbaumer Straße. Die Schießnummern werden bereits um 13.30 Uhr ausgegeben. Auch diesmal wird parallel ab 16 Uhr ein Kinderschützenkönig ermittelt. Die Bruderschaft legt großen Wert darauf, dass sich die kleinen Schützen so fühlen wie die großen.