Evangelische Kirche in Xanten : Die Gemeinde verantwortlich mitgestalten

Die beiden Presbyterinnen Brigitte Messerschmidt (r.) und Karola Loffeld gehen mit Superintendent Joachim Wefers auf Kandidatensuche. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter sucht Kandidaten für die Presbyteriumswahl.

Das Wort „Presbyter“ kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Älterer. Das Presbyterium leitet die Evangelische Kirchengemeinde: Es entscheidet, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickelt, trägt die Verantwortung unter anderem für Personalentscheidungen, Finanzen, die Gottesdienstgestaltung. Alle vier Jahre wird es neu gewählt. Wahlsonntag in der Evangelischen Kirche im gesamten Rheinland ist der 1. März. „Wir suchen Menschen, die bereit sind, in unserer Gemeinde mitzuarbeiten“, sagt Superintendent Joachim Wefers. Am Montag begab er sich im evangelischen Gemeindezentrum an der Kurfürstenstraße mit den beiden Presbyterinnen Brigitte Messerschmidt und Karola Loffeld auf „Kandidatensuche“.

Zehn Frauen und Männer, die aus unterschiedlichsten Berufen kommen und von denen einige wieder kandidieren werden, arbeiten derzeit ehrenamtlich im Presbyterium mit; außerdem die drei Pfarrer (neben Superintendent Wefers sind dies Ulrike Dahlhaus und Wolfgang Willnauer-Rossek). 4400 Mitglieder hat die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter, „mit leicht sinkender Tendenz“, so Wefers. Vorsitzender des Presbyteriums ist Ralph Neugebauer, Richter am Landgericht Kleve.

Bei den anstehenden Wahlen am 1. März (11 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum) will man wegen der vielfältigen Aufgaben um einen bei der Kirchengemeinde angestellten Mitarbeiter aufstocken. Die Kandidaten müssen mindestens 18 Jahre alt sein, dürfen das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Frauen sind genauso willkommen wie Männer, „Diversität ist heutzutage das Zauberwort, was unsere Landeskirche auch fördert“, so Wefers, der übrigens zwar auch im Presbyterium sitzt, aber kein Veto-Recht hat: Alle Entscheidungen trifft bei der Evangelischen Kirchengemeinde das Presbyterium. Auch verschiedene Professuren/Berufe seien wünschenswert und wichtig. „Ein Bänker wäre natürlich prädestiniert für das Amt des Finanzkirchmeisters“.