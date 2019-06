St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn : Hugo Nauels ist Kinderschützenkönig

Schiefbahn Beachtliche Punktzahlen erreichten die Mädchen und Jungen beim Kinderschützenfest der St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn. 42 Kinder nahmen teil.

Von 14 bis knapp 17 Uhr konnten die Kinder sich nach Herzenslust auf dem Gelände der Schießanlage austoben. „Ich freue mich, dass auch viele Familien gekommen sind, die nicht zu unserer Bruderschaft gehören. Das Fest ist ja für alle Kinder und deren Familien gedacht“, so Sascha Kaulen, Geschäftsführer der Bruderschaft. „Wir würden uns auch sehr freuen, wenn sich interessierte Jungen beim großen Schützenfest Mitte Juni beim Info-Nachmittag zu unseren Tellschützen am Schützenfest-Sonntag mit ihren Eltern weiter informieren“.

Am Ende des Nachmittages ergab die Auswertung: Kinderschützenkönig wurde Hugo Nauels mit 1250 Punkten, Kinderschützenkönigin wurde Liliane Knappe (1185 Punkte). Minister wurden Laurenz Friedrich (1010 Punkte) und Ben Hesse (975 Punkte). Als Ministerinnen vervollständigten Christina Titze (1150 Punkte) und Albina Azizi (1010 Punkte) das Königshaus. König und Minister wurden in Mini-Waffenröcke gekleidet, die jungen Damen erhielten festliche Kleider, und dann stellten sich alle anderen Kinder mit Gewehr zur Begrüßung des Königshauses auf – angeleitet von Platzmajor Ulrich Heinen. Das „junge Königshaus“ nahm in der Kutsche Platz, dann ging es zu einem kurzen Umzug durch Schiefbahn – der Schützennachwuchs wurde auch vom „großen König“ Norbert Silkens und Minister Frank Mertens begleitet. Nach dem Umzug erfolgte noch die Parade vor dem Königshaus, bei der die jungen Schützen auch schon Ehrgeiz in einen sauberen Stechschritt setzten. Zum Schluss wurden Königspaar und Ministerpaare noch mit Orden und Urkunden der Bruderschaft ausgezeichnet.